Прыжок Жезуса, штрафной от Мареза: обзор матча Эвертон - Манчестер Сити (Видео)

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10:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 7-го тура АПЛ Эвертон - Манчестер Сити.

В матче 7-го тура чемпионата английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" обыграл на чужом поле "Эвертон" 3:1.

В первом тайме команды обменялись голами. Габриэл Жезус вывел "Манчестер Сити" вперед на 24-й минуте, а Кальверт-Льюин через 10 минут счет сравнял. В середине второго тайма Марез снова вывел гостей вперед. А потом Стерлинг закрепил преимущество "Манчестер Сити". 3:1 - победа команды Гвардиолы.

Украинский полузащитник "Ман Сити" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч на позиции левого защитника. В двух предыдущих матчах Зинченко не попадал в заявку.

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После 7-и туров у "Ман Сити" стало 16 очков. Команда Гвардиолы занимает второе место в АПЛ. Отставание от лидера и главного конкурента в борьбе за титул - "Ливерпуля" составляет 5 очков.

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