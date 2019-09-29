Аталанта Малиновского разгромила соперника перед матчем с Шахтером (Видео)

Новости спорта:Аталанта перед матчем с Шахтером громит соперника в Италии.

В матче шестого тура итальянской Серии А Сассуоло в домашних стенах разгромно уступила бергамской Аталанте (1:4).

Стоит отметить, что украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на поле на 72-й минуте, когда счет уже был разгромным.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Сассуоло – Аталанта 1:4

Голы: Дефрель, 62 — Гомес, 6, 29, Госенс, 13, Сапада, 35.

Сассуоло: Консильи — Толян, Кирикеш, Феррари, Пелузо (Трипалделли, 46) — Дункан (Маньянелли, 82), Обьянг, Бурабиа (Траоре, 46) — Берарди, Дефрель, Бога.

Аталанта: Спортьелло — Мазьелло, Джимсити, Толои — Госенс (Арана, 61), Фройлер, Пашалич, Хатебур, Гомес (Малиновский, 72), Иличич — Сапата (Муса, 75).

Предупреждения: Берарди, Феррари — Толои, Малиновский.

"Аталанта" и "Шахтер" сыграют между собой 1 октября в Милане на стадионе "Сан Сиро". Время начала матча – 19:55. Напомним, в первом туре группового этапа обе команды потерпели крупные порадения – "Шахтер" уступил "Манчестер Сити" (0:3), а "Аталанта" была разгромлена загребским "Динамо" (0:4).