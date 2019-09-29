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Первая домашняя победа: Челси обыграл Брайтон (Видео)

Первая домашняя победа: Челси обыграл Брайтон (Видео)
10:52 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор мачта 7-го тура АПЛ Челси - Брайтон.

Челси лишь в десятом матче во всех турнирах в нынешнем сезоне сумел не пропустить. "Синие" дома обыграли Брайтон энд Хоув Альбион со счетом 2:0, голами отличились Жоржиньо и Виллиан.

До этого Челси неизменно пропускал – от Манчестер Юнайтед, Ливерпуля, Лестера, Норвича, Шеффилд Юнайтед, Вулверхэмптона, Валенсии, снова Ливерпуля и Гримсби Таун.

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Челси - Брайтон 2:0

Голы: Жоржиньо, 50 (с пенальти), Виллиан, 76.

Челси: Кепа – Аспиликуэта, Кристенсен, Томори, Алонсо – Баркли (Ковачич, 68), Жоржиньо, Маунт – Педро (Хадсон-Одои, 63), Абрахам (Батшуайи, 84), Виллиан.

Брайтон: Райан – Уэбстер, Данк, Берн – Монтойя, Биссума (Бонг, 46), Стивенс, Альзате – Гросс, Муй (Коннолли, 65) – Маупай (Мюррей, 79).

Предупреждения: Кристенсен, Алонсо – Маупай, Альзате, Уэбстер.

Следующий матч лондонцы проведут второго октября против Лилля в рамках Лиги чемпионов.

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