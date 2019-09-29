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Удар по своим воротам, странный промах Левандовски: обзор матча Падерборн - Бавария (Видео)

Удар по своим воротам, странный промах Левандовски: обзор матча Падерборн - Бавария (Видео)
11:15 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча шестого тура чемпионата Германии Падерборн - Бавария.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски неудержим на старте этого сезона. На счету поляка уже 10 голов, для которых ему понадобилось всего шесть матчей в Бундеслиге. Свой десятый гол Роберт забил в матче против Падерборна (3:2).

Ранее четверо игроков забивали девять мячей в первых шести турах – Юпп Хайнкес, Герд Мюллер, Петер Мейер и Лотар Эммерих.

С учетом Лиги чемпионов и Кубка Германии, голевая серия Левандовски длится уже восемь матчей. Это самый продолжительный результативный период в карьере поляка. Роберт попробует продлить свою голевую серию на следующей неделе в матчах против Тоттенхэма и Хоффенхайма.

Падерборн - Бавария 2:3

Голы: Прогер, 68, Коллинз, 84 — Гнабри, 15, Коутиньо, 55, Левандовски, 79

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Падерборн: Хут — Дрегер, Килиан, Хюнемайер, Коллинз — Василиадис, Гьясула (Шелтон, 84), Оливейра-Соуза (Риттер, 73), Золински (Прогер, 62), Антви-Аджи — Михель

Бавария: Нойер — Лукас (Дэвис, 46), Боатенг, Зюле, Павар — Тьяго (Мартинес, 46), Киммих, Коман, Коутиньо, Гнабри — Левандовски (Мюллер, 80)

Предупреждения: Зюле

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