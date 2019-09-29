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Унылые нули или прекрасная игра вратарей: обзор матча Атлетико - Реал (Видео)

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Унылые нули или прекрасная игра вратарей: обзор матча Атлетико - Реал (Видео)
12:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 7-го тура Примеры Атлетико - Реал.

Вчера, 28 сентября, на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде состоялся центральный матч седьмого тура чемпионата Испании по футболу Атлетико - Реал. Игра завершилась со счетом 0:0.

Первый тайм, да и весь матч в целом, прошел в равной борьбе с переменным успехом команд в атаке. Более 30-и минут гранды испанского футбола не наносили удары в створ ворот. И лишь под занавес первой половины встречи Тони Кроос напомнил, почему он является одним из лучших исполнителей дальних ударов в мире. Два шикарных удара немца в не менее шикарном стиле отразил кипер хозяев Ян Облак. 

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Обзор матча:

Во второй половине встречи Сливочные действовали более уверенно в атаке и создали несколько голевых моментов. Гарет Бэйл пробивал с метров 15-и находясь без опеки, но удар валлийца пришелся над перекладиной. В середине второй 45-минутки Карим Бензема мощно пробил головой в угол ворот, однако и тут Облак не сплоховал. Под занавес поединка Коке мог забивать после прострела с фланга, однако промахнулся из убойной позиции. 

Атлетико 0:0 Реал

Предупреждения: Томас 90+4' - Начо 22', Варан 69'

Составы команд:

Атлетико: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди (Лемар 61'), Коке, Сауль, Партей, Витоло (Корреа 46'), Коста, Фелиш (Льоренте 70').

Реал: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Начо, Вальверде (Модрич 68'), Каземиро, Кроос, Бэйл, Бензема (Йович 88'), Азар (Хамес Родригес 77').

Итогом дерби Мадрида стала закономерная ничья. Реал продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, Атлетико отстает от Королевского клуба на 1 очко.

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