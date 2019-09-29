Марлос ждет звонка от Фонсеки: горняк хочет перебраться в Рим

Новости спорта:Из Шахтера в Рому - не только Тайсоном единым.

Итальянская пресса вышла с заголовками, что украинский бразилец Шахтера Марлос хочет продолжить карьеру под руководством Паулу Фонсеки. Португальский наставник сейчас тренирует итальянскую Рому.

Летом активно велись переговоры о трансфере ключевого игрока горняков Тайсона в Рому. Но в последнее трансферное окно бразилец написал грустное послание: "Мою мечту убили".

Теперь же итальянцы пишут, что Марлос заинтересован и ждет звонка Фонсеки. Тем более, что на днях агенты Марлоса предложили услуги футболиста итальянским "волкам".

К тому же, сам Паулу Фонсека не сильно доволен игрой римлян и заявил, что будет менять исполнителей на каждой линии.

Напомним, Марлос является игрокм национальной сборной Украины.