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Хацкевич может возглавить Динамо

Хацкевич может возглавить Динамо
14:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твитер

Новости спорта:Александр Хацкевич может стать наставником Ивана Ордеца в московском Динамо.

Согласно сообщениям сайта Dynamomania.com, экс-главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич может возглавить Динамо из Москвы.

Руководство москвичей не сильно довольны нынешними результатами команды, если они не улучшатся до зимнего перерыва, то нынешний тренер, Дмитрий Хохлов, будет отправлен в отставку. И именно белорусский специалист является приоритетной целью для клуба из столицы России.

Стоит отметить, что месяц назад ходили слухи, что Хацкевич может возглавить минское Динамо.

Хацкевич рассказал о причинах увольнения с Динамо 

Киевлян Хацкевич тренировал чуть больше двух сезонов, дважды становился серебряным призером УПЛ и дважды выигрывал Суперкубок. Также он тренировал Динамо-2 и сборную Белоруссии.

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ФК Динамо (Киев), УПЛ, Александр Хацкевич, Новости футбола, ФК Динамо Москва.
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