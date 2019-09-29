Скачать
Воскресенье, 29.09.2019
Свитолина победила Севастову в Пекине, уступив первый сет (Фото, Видео)
Свитолина победила Севастову в Пекине, уступив первый сет (Фото, Видео)
Нокаут за 8 секунд: невероятная победа Макки на турнире Bellator 228 (Видео)
Нокаут за 8 секунд: невероятная победа Макки на турнире Bellator 228 (Видео)
Американец Коулман стал чемпионом мира в беге на 100 м с лучшим результатом года (Фото, Видео)
Американец Коулман стал чемпионом мира в беге на 100 м с лучшим результатом года (Фото, Видео)
Спенс - Портер: лучшие моменты вечера бокса в Лос-Анджелесе (Видео)
Спенс - Портер: лучшие моменты вечера бокса в Лос-Анджелесе (Видео)

Аталанта - Шахтер: кто рассудит матч Лиги чемпионов

Аталанта - Шахтер: кто рассудит матч Лиги чемпионов
14:13 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Тобиас Штиллер рассудит Аталанту и Шахтер в матче Лиги чемпионов.

На матче "горняков" в Лиге чемпионов будет работать немецкая бригада арбитров.

Матч между Аталантой и Шахтером во втором туре группового этапа Лиги чемпионов обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером.

Главный арбитр: Тобиас Штилер;

Ассистенты рефери: Майк Пикель и Кристиан Гиттельманн;

Видеопомощник рефери: Бастиан Данкерт;

Фонсека сделал прогноз на поединок Аталанта - Шахтер

Ассистент видеопомощника рефери: Саша Штегеманн;

Четвертый рефери: Марко Фритц.

В этом сезоне Штиллер уже работал на матче между Эспаньолом и Зарей в квалификации Лиги Европы.

Матч Аталанта – Шахтер состоится в Милане на стадионе Сан-Сиро во вторник, 1 октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, Аталанта - Шахтер, Тобиас Штиллер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эти кадры облетели весь мир: бегун помог сопернику добраться до финиша и установил рекорд (Видео)
02 Спенс - Портер. Видео боя
03 Усик побывал на поединке Спенс - Портер и встретил легенду НБА (Фото)
04 Украинка Климец установила личный рекорд на ЧМ-2019 по легкой атлетике
05 Нокаут за 8 секунд: невероятная победа Макки на турнире Bellator 228 (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь