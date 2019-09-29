Аталанта - Шахтер: кто рассудит матч Лиги чемпионов

Новости спорта:Тобиас Штиллер рассудит Аталанту и Шахтер в матче Лиги чемпионов.

На матче "горняков" в Лиге чемпионов будет работать немецкая бригада арбитров.

Матч между Аталантой и Шахтером во втором туре группового этапа Лиги чемпионов обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером.

Главный арбитр: Тобиас Штилер;

Ассистенты рефери: Майк Пикель и Кристиан Гиттельманн;

Видеопомощник рефери: Бастиан Данкерт;

Ассистент видеопомощника рефери: Саша Штегеманн;

Четвертый рефери: Марко Фритц.

В этом сезоне Штиллер уже работал на матче между Эспаньолом и Зарей в квалификации Лиги Европы.

Матч Аталанта – Шахтер состоится в Милане на стадионе Сан-Сиро во вторник, 1 октября.