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Игрок Динамо рассказал, что изменилось с приходом Михайличенко

Игрок Динамо рассказал, что изменилось с приходом Михайличенко
15:25 Сегодня Телеграф Команда№1

Новости спорта:Артем стал игроков основного состава в последних поединках.

Центрбек "Динамо" Артем Шабанов рассказал об изменениях в клубе после назначения Алексея Михайличенко главным тренером команды. 

— Какие новые требования предъявляет Алексей Михайличенко? Что изменилось с его приходом?

— Изменилась интенсивность тренировок, работаем над физическими кондициями, уделяем внимание тактическим моментам. Стало больше тренировочных сессий. У Алексея Александровича свой взгляд на футбол, он отличается от взгляда Александра Хацкевича.

— Теоретические занятия стали проходить чаще и продолжительнее по времени?

— Нет, в этом плане ничего не изменилось.

— Охарактеризуй в трех словах футбол Алексея Михайличенко.

— Это быстрый вертикальный, силовой и техничный футбол. Но в первую очередь Динамо должно побеждать, каждый футболист должен иметь характер и дух победителя.

— В штабе Хацкевича с защитниками работал Олег Лужный. Кто сейчас занимается этим направлением?

— Сергей Федоров много внимания уделяет оборонительной работе. В тандеме с ним действует Вадим Евтушенко. Что касается Олега Лужного, то он давал нам много хороших советов. Легенда Динамо, поиграл в свое время в АПЛ. Мы прислушивались к нему.

Хацкевич может возглавить Динамо

— Динамо добыло три победы подряд, не пропустив ни одного мяча в свои ворота. Кризис позади?

— Мы никогда не опускали рук, продолжаем упорно работать и двигаться к своей цели. Постепенно улучшаем свою игру и добиваемся побед. Впереди еще много работы, хотим поправить свое турнирное положение и верим в себя. Наверное, постепенно преодолеваем кризис.

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Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Артем Шабанов.
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