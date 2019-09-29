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Кравченко: Динамо еще свое возьмет

Кравченко: Динамо еще свое возьмет
15:37 Сегодня Телеграф Команда№1 Фото: ФК Днепр-1

Новости спорта:Капитан "Днепра-1" рассказал о сильных сторонах предстоящего соперника.

Капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко поделился ожиданиями перед центральным матчем 9-го тура УПЛ против "Динамо".

"Хотели бы мы сыграть с киевлянами немного раньше? Это не имеет значения. Динамо есть Динамо. И я бы не назвал их серию неудач кризисом, разве что кризисом результата. Посмотрите на состав. Киевляне еще свое возьмут. И вообще, в каком бы состоянии ни находилось Динамо, у нас все равно шансов на успех меньше.

Сильная сторона Динамо? Это их мотивация. Видно, что после нескольких осечек, киевляне очень хотят исправить ситуацию, поэтому сейчас на матчи выходят супермотивированными и сконцентрированными. У Динамо много быстрых футболистов, сборников, молодежи, у которой за плечами уже есть опыт.

Будет ли этот матч принципиален для меня из-за динамовского прошлого? Любой матч против Динамо или того же Шахтера принципиален. В таких поединках больше желания себя проявить. Я рад, что поиграл за такой великий клуб, но говорить, что мне нужно что-то кому-то доказывать, я бы не стал", - цитирует Кравченко "Команда №1".

Хацкевич может возглавить Динамо

"Динамо" примет "Днепр-1" сегодня, 29 сентября. Игра стартует в 17:00 по столичному времени.

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Сергей Кравченко, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Днепр-1.
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