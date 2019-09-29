Десна разгромила Мариуполь и вернулась на второе место в УПЛ

Новости спорта:Десна на выезде уверенно разобралась с ФК Мариуполь.

29-го сентября ФК Мариуполь на своем поле принимал главное открытие этого сезона в УПЛ черниговскую Десну. Встреча должна была нести бескомпромиссный характер, ведь встречались два претендента на еврокубковую зону.

Увы, матч прошел под диктовку гостей. Сначала на 20-й минуте с паса Егора Картушова отличился Дмитрий Хлебас, спустя минуту Десна удвоила счет, отличился Александр Филиппов, ассистентом выступил тот же Картушов.

Мариуполь — Десна 0:4

Голы: Хлебас, 20, 68, Филиппов, 21, 82

Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев (Полегенько, 76), Дава, Чоботенко, Корниенко (Горбунов, 46) — Федорчук, Танковский — Чурко (Кащук, 59), Мишнев, Вакула — Топалов

Десна: Паст — Конопля, Имереков, Гитченко, Мостовой — Огиря, Д. Фаворов - Картушов, Хлебас (Старенький, 79), Кузик (Калитвинцев, 79) — Филиппов (Дегтярев, 88)

Второй тайм Мариуполь начал играть активнее и даже имел шансы забить. Но в средине второй половины встречи дубль оформил Дмитрий Хлебас, чем фактически снял все вопросы о победителе. Александр Филиппов решил не отставать от своего коллеги и на 81-й минуте, оформив дубль, установил окончательный счет на табло.

Стоит отметить, что в последнем взятии ворот голевой пас отдал Егор Картушов, записав тем самым на свой счет третий ассист в матче.