Динамо - Днепр-1: текстовая онлайн-трансляция матча

Новости спорта:Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию поединка 9-го тура УПЛ Динамо - Днепр-1.

Сегодня, 29 сентября, в рамках 9-го тура чемпионата Украины киевское Динамо будет принимать Днепр-1.

Динамо -:- Днепр-1

Стадион НСК "Олимпийский" (Киев). Главный арбитр матча: Анатолий Абдула.

Начало матча в 17:00

Стартовые составы:

Динамо Киев: Бущан - Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко - Сидорчук, Гармаш - Цыганков, Соль, Вербич - Беседин

Днепр-1: Юрчук - Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой - Когут, Кравченко - Чичиков, Батагов, Назаренко - Супряга

Видимо, Динамо уже потихоньку приходит в себя после неудачных трех первых матчей под руководством Михайличенко, в которых команда сыграла в ничью с Олимпиком и Зарей, а также проиграла Десне. После этого следующие три матча завершились викториями для киевского клуба.

Однако, все равно рано говорить, что динамовцы окончательно вышли из кризиса. Мальме и Мариуполь был дожаты в концовке матча, а Ворскла, к сожалению, не сильный соперник даже по меркам украинской лиги.

Днепр-1 новичок элиты, но с большими амбициями. Последние две игры подопечные Михайленко завершили победами. в минувшем тура на своем поле без особых проблем днепряне сломили сопротивления Карпат, а в кубке выбили одного из лидеров Первой лиги Агробизнес.

За всю историю противостояний клубы между собой играли лишь раз. В прошлом сезоне коллективы сошлись в полуфинале Кубка Украины и там киевский клуб без особых проблем сокрушил своих оппонентов 4:1.