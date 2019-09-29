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МЮ - Арсенал: слова Эмери накануне поединка АПЛ

МЮ - Арсенал: слова Эмери накануне поединка АПЛ
17:56 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Арсенала Унаи Эмери прокомментировал предстоящий поединок седьмого тура АПЛ против Манчестер Юнайтед.

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери считает соперничество с "Манчестер Юнайтед" особым и попытается привести "канониров" к первой победе на "Олд Траффорд" за последние 13 лет. С тех пор, как в сентябре 2006 года Эммануэль Адебайор забил единственный гол в игре, "Арсенал" не побеждал на домашнем стадионе манкунианцев.

"Это удивительный момент, удивительный матч между двумя командами, - цитирует Эмери английская пресса. - Это соперничество было в прошлом, есть в настоящем и будет всегда. Я смотрел эти матчи еще работая в Испании Это противостояние всегда было особенным моментом. Я думаю, что в понедельник этот матч будут смотреть по по всему миру.

Манчестер Юнайтед - Арсенал: анонс поединка 7-го тура АПЛ

Мы хотим играть в матчах, где мы можем сделать что-то важное. Мы усердно готовимся. Мы знаем, что у нас есть шанс добыть три очка".

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ФК Арсенал (Лондон), Унаи Эмери, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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