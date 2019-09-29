Манчестер Юнайтед - Арсенал: анонс поединка 7-го тура АПЛ

Новости спорта:Представляем вашему вниманию краткий анонс поединка седьмого тура английской Премьер лиги Манчестер Юнайтед - Арсенал.

В понедельник, 30 сентября, в центральном матче 7-го тура чемпионата АПЛ Манчестер Юнайтед сыграет против Арсенала. Поединок пройдет на легендарной арене "Олд Траффорд".

Манчестер Юнайтед - Арсенал

Понедельник, 30 сентября. Начало матча - 22:00.

Стадион - "Олд Траффорд", Манчестер. Прямая трансляция - канала Сетанта Спортс. Главный арбитр - Кевин Френд.

Ни Арсенал, ни Манчестер Юнайтед на данный момент не находится на той позиции в турнирной таблице, где бы их хотели видеть болельщики этих двух великих команд. Если учитывать положение команд в турнирке сейчас, то это скорее битва середняков, так как Арсенал идет на 8-строчке, а МЮ и в свою очередь на 11-й. Можно было бы сказать, что это просто старт сезона и все еще впереди. Так то оно так, но... Арсенал то еще ладно, "канониры" могут в случае победы над МЮ подняться на третью строчку по итогам седьмого тура, а вот у "красных дьяволов" проблемы. Команда Сульшера даже если не учитывать их положения в таблице АПЛ подвергается шквалу критики, так как не демонстрирует содержательной и организованной игры. В шести турах всего две победы у манкунианцев. Такими показателями крайне недовольны фанаты клуба и многие уже во весь голос кричат: "Сульшер Out".

Мало того, что МЮ в чемпионате сильно хромают, они еще и едва не вылетели из Кубка лиги, лишь в серии пенальти обыграв ну очень скромный клуб Рочдейл. Ситуация в Лиге чемпионов не лучше, в стартовом туре группового этапа "дьяволы" лишь минимально смогли одолеть Астану.

Последние пять матче Манчестер Юнайтед:

МЮ - Рочдейл 1:1 (пен. 5:3)

Вест Хэм - МЮ 2:0

МЮ - Астана 1:0

МЮ - Лестер 1:0

Саутгемптон - МЮ 1:1

Перейдем к Арсеналу теперь. Тут ситуация не стабильная в плане результатов, но в целом команда выглядит неплохо. В шести турах АПЛ "канониры" победили трижды, два раза сыграли вничью и лишь раз проиграли. И это поражение в принципе можно понять, так как команда Эмери проиграла Ливерпулю, который сейчас ну уж слишком хорош.

В Кубке лиги лондонцы крупно разгромили Ноттингем со счетом 5:0 и тут претензий нет, команда более чем уверенно вышла в 1/8 финала. В Лиге Европы у Арсенала проблем тоже нет, в первом туре группового этапа подопечные Унаи Эмери разбили в гостях Айнтрахт 3:0.

Последние пять матчей Арсенала:

Арсенал - Ноттингем 5:0

Арсенал - Астон Вилла 3:2

Айнтрахт Ф - Арсенал 0:3

Уотфорд - Арсенал 2:2

Арсенал - Тоттенхэм 2:2

Если посмотреть последние личные встречи команд в АПЛ, то тут небольшое преимущество у Манчестер Юнайтед. Так из последних пяти встреч "красные дьяволы" выиграли три матча, одна ничья, и один лишь раз триумфовал клуб из Лондона. На "Олд Траффорд" манкунианцы и вовсе крайне редко уступают "канонирам". Последний раз Арсенал выигрывал на поле МЮ аж в 2015 году, а из последних пяти встреч на легендарном "Олд Траффорд" лондонцы не смогли выиграть ни разу.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед против Арсенала:

Арсенал - МЮ 2:0

Арсенал - МЮ 1:3

МЮ - Арсенал 2:2

МЮ - Арсенал 2:1

Арсенал - МЮ 1:3

Учитывая все вышесказанное удивительно, почему, хоть и с небольшим преимуществом, фаворитом матча считают Манчестер Юнайтед. Так средние коэффициенты на противостояние Ман Ютд и Арсенала следующие: победа МЮ - 2.45, ничья - 3.60, победа Арсенала - 2.90. Помимо проблем с игрой у манкуниацев еще и кадровые проблемы наблюдаются. Так поединок против "канониров" точно пропустят Байи, Фил Джонс, Марсьяль и Фосу-Менса. Кроме того, под вопросом участие в игре Погба, Далота, Рэшфорда, Гомеша, Люка Шоу. У Арсенала из ведущих игроков матч пропустит только Лякасетт.

Интересные факты перед матчем:

- В последних 8 из 10 матчей МЮ в АПЛ было забито менее трех голов;

- В последних пяти матчах Арсенала в АПЛ было забито три и более гола;

- В последних четырех матчах АПЛ Арсенал стабильно пропускал 2 и более гола;

- Арсенал забивал не менее двух голов в последних трех матчах АПЛ к ряду.

Прогноз на матч от Телеграф Спорт: Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:2

Ориентировочные составы:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Янг, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака - Погба, Матич, Мактоминай - Джеймс, Мата, Гринвуд

Арсенал: Лено - Колашинац, Давид Луис, Сократис, Чемберс - Джака, Гендузи - Нельсон, Себальос, Пепе - Обамеянг

В прямом эфире на ТВ битву МЮ и Арсенала все желающие могут посмотреть на канале "Setanta Sports". Кроме того, следить за ходом центрального поединка 7-го тура АПЛ можно будет на сайте Телеграф Спорт, который проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния двух грандов английского футбола. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.