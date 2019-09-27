Кресло под Джампаоло шатается: названы кандидаты на пост нового тренера Милана

Новости спорта:Итальянский специалист Марко Джампаоло может покинуть пост наставника Милана и ему уже подыскивают замену.

Милан набрал шесть очков в первых пяти турах Серии А, и это может привести к увольнению Марко Джампаоло. Corriere dello Sport утверждает, что заменить экс-тренера Сампдории могут трое: Дженнаро Гаттузо, Лучано Спаллетти и Клаудио Раньери.

Гаттузо покинул Милан по окончанию прошлого сезона на фоне разговоров о напряженных отношениях с руководством клуба. Он приводил "дьяволов" к шестому и пятому месту в Серии А.

Лучано Спаллетти находится без работы – летом Интер заменил его на Антонио Конте. Лучано до сих пор живет в Милане.

Клаудио Раньери, которого связывают с Сент-Этьеном, также пребывает без клуба после того, как Рома решила не подписывать с ним долгосрочный контракт этим летом.

Следующий матч Милан проведет против Фиорентины 29 сентября. Он может стать решающим в судьбе Джампаоло в клубе.