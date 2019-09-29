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Милан - Фиорентина: анонс центрального матча 6-го тура Серии А

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Милан - Фиорентина: анонс центрального матча 6-го тура Серии А
14:14 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию краткий анонс поединка шестого тура Серии А Милан - Фиорентина.

В воскресенье, 29 сентября, в рамках шестого тура первенства Италии по футболу Фиорентина будет противостоять Милану. Матч пройдет на легендарном стадионе "Сан Сиро".

Милан - Фиорентина

Воскресенье, 29 сентября. Начало матча - 21:45.

Стадион: "Сан Сиро", Милан. Прямая трансляция - канал Футбол 2. Главный арбитр - Пьеро Джакомелли.

Оба соперника крайне неудачно стартовали в текущем сезоне чемпионата Италии, учитывая амбиции и задачи клубов на сезон. Оба клуба декларировали накануне сезона борьбу за место в Лиге чемпионов по итогам сезона, но пока их результаты не подтверждают их задачи.

Милан в пяти первых турах смог победить лишь два раза, при этом трижды проиграв. И если поражение против Интера еще как-то можно оправдать, команда Конте находится в феноменальной форме и побеждает всех в Серии А в этом сезоне, то поражения Удинезе и Торино это откровенные провалы. Особенно последний матч против "быков", в котором Милан демонстрировал хорошую игру, контролировал ход матча, выигрывал и в конце поединка "россонери" умудрились пустить два гола в свои ворота и проиграть. После поражения против туринского клуба кресло под Джампаоло зашаталось и в прессе начали появляться слухи, что руководство миланского клуба якобы уже ищет возможных кандидатов на пост главного тренера. Учитывая все эти факты Джампаоло и его команду в этой игре устроит только победа, так как любой другой результат может иметь негативные последствия для них. 

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Что касается Фиорентины, то у них проблем не меньше ка старте, как уже говорилось выше. "Фиалки" крайне неудачно стартовали, сумев одержать первую победу в сезоне Серии А только в пятом туре, обыграв Сампдорию на своем поле 2:1. Но в отличие от Милана, результаты Фиорентины можно назвать неудачными только в плане количества набранных очков, так как игру команда показывает неплохую, просто календарь у клуба из Флоренции такой, что и врагу не пожелаешь. Фиорентина играла против Наполи (3:4), Дженоа (1:2), Ювентуса (0:0) и Аталанты (2:2). "Фиалки" провели хорошую трансферную кампанию этим летом и, помимо того, что сумели сохранить таких игроков как Кьеза и Симеоне, они еще и усилили состав довольно именитыми футболистами как Франк Рибери и Кевин Принс Боатенг.

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Если говорить о шансах команд на успех в очном противостоянии, то тут фаворитом считаю конечно же Милан. Средние коэффициенты букмекеров следующие: победа Милана - 2.50, ничья - 3.25, победа Фиорентины - 3.25.

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Но не такой простой соперник для Милана эта Фиорентина. Прошлый поединок на "Сан Сиро" в Серии А завершился как раз таки победой представителей славного города Флоренция. Хотя в целом на своем поле против "фиалок" миланский клуб играет неплохо. В последних пяти играх на "Сан Сиро" против Фиорентины Милан выиграл три раза, один матч завершился вничью и то самое единственное поражение в минувшем сезоне.

Прогноз на матч от Телеграф Спорт: Милан - Фиорентина 1:2.

В прямом эфире на ТВ противостояние Милана и Фиорентины можно посмотреть на телеканале "Футбол 2". Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.

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