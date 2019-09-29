Сульшер - о трансферной кампании МЮ: Мы провели хорошую работу

Новости спорта:Наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал летнюю трансферную кампанию "красных дьяволов".

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями насчёт ситуации на трансферном рынке.

"Показательный пример – Дэниэль Джеймс. Мы заплатили за него 17 млн евр, но цена не была огромной, и он показал, что у него есть талант.

Если вы достаточно хорошо разыскиваете талантливых игроков и подбираете подходящих личностей, не требуется переплачивать.

Деньги в футболе сейчас другие, но я в восторге от трех новичков: Джеймса, Магуайра, Уан-Биссаки. Думаю, они показали, что мы проделали на трансферном рынке хорошую работу", – рассказал Оле-Гуннар Сульшер.

Напомним, после 6 туров чемпионата Англии "красные дьяволы" имеют в своем активе 8 очков и занимают 11-е место.