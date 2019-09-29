Скачать
Воскресенье, 29.09.2019
Свитолина победила Севастову в Пекине, уступив первый сет (Фото, Видео)
Свитолина победила Севастову в Пекине, уступив первый сет (Фото, Видео)
Динамо - Днепр-1: видео онлайн-трансляция матча
Динамо - Днепр-1: видео онлайн-трансляция матча
Американец Коулман стал чемпионом мира в беге на 100 м с лучшим результатом года (Фото, Видео)
Американец Коулман стал чемпионом мира в беге на 100 м с лучшим результатом года (Фото, Видео)
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России

Сульшер - о трансферной кампании МЮ: Мы провели хорошую работу

Сульшер - о трансферной кампании МЮ: Мы провели хорошую работу
17:06 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал летнюю трансферную кампанию "красных дьяволов".

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями насчёт ситуации на трансферном рынке.

"Показательный пример – Дэниэль Джеймс. Мы заплатили за него 17 млн евр, но цена не была огромной, и он показал, что у него есть талант.

Если вы достаточно хорошо разыскиваете талантливых игроков и подбираете подходящих личностей, не требуется переплачивать.

Манчестер Юнайтед - Арсенал: анонс поединка 7-го тура АПЛ

Деньги в футболе сейчас другие, но я в восторге от трех новичков: Джеймса, Магуайра, Уан-Биссаки. Думаю, они показали, что мы проделали на трансферном рынке хорошую работу", – рассказал Оле-Гуннар Сульшер.

Напомним, после 6 туров чемпионата Англии "красные дьяволы" имеют в своем активе 8 очков и занимают 11-е место.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Оле Гуннар Сульшер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эти кадры облетели весь мир: бегун помог сопернику добраться до финиша и установил рекорд (Видео)
02 Спенс - Портер. Видео боя
03 Усик побывал на поединке Спенс - Портер и встретил легенду НБА (Фото)
04 Украинка Климец установила личный рекорд на ЧМ-2019 по легкой атлетике
05 Нокаут за 8 секунд: невероятная победа Макки на турнире Bellator 228 (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь