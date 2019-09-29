Барселона проявляет интерес к экс-лидеру Шахтера

Новости спорта:Бразильский атакующий хавбек лондонского Челси Виллиан может перебраться в каталонскую Барселону.

Вингер лондонского Челси, который известен украинским болельщикам по выступлениям за донецкий Шахтер, Виллиан попал в сферу интересов каталонской Барселоны. Об этом сообщает FourFourTwo.

По информации источника, "сине-гранатовые" планируют заполучить бразильского нападающего следующим летом, когда его контракт с "пенсионерами" окончательно истечет, однако не исключается вариант с приобретением футболиста предстоящей зимой по заниженной цене.

Сообщается, что единственной проблемой в совершении сделки является возраст Виллиана. Бразильскому вингеру следующим летом исполнится 32 года, тогда как руководство Барселоны хочет заняться омоложением состава и взять курс именно на молодых игроков.

Стоит отметить, что заменить Виллиана в Челси может форвард ПСЖ Неймар. Ранее в СМИ появлялась информация, что лондонский клуб готов потратить на скандального футболиста 300 миллионов евро.