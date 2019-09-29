Олимпик - Заря: где смотреть матч 9-го тура УПЛ

Новости спорта:Где смотреть прямую трансляция матча девятого тура украинской Премьер лиги Олимпик - Заря.

Сегодня, 29 сентября, в заключительном поединке девятого тура чемпионата Украины по футболу Заря сыграет против Олимпика. Матч пройдет на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского в Киеве.

Луганская Заря на данный момент идет на шестой позиции в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 12 очков. Команда Скрипника не может победить уже на протяжении четырех матчей: Эспаньол (2:2), Динамо (2:2), Шахтер (3:4), Мариуполь (0:0). Последний раз Заря побеждала еще в пятом туре, когда луганчане на выезде одолели львовские Карпаты 1:0.

Победа в игре с Олимпиком позволит луганскому подняться на пятую строчку в турнирке УПЛ и вплотную приблизиться у Александрии, которая, к слову, свой матч 9-го тура выиграла у ПФК Львов 2:0.

Что касается Олимпика, то у дончан ситуация куда более печальная. Олимпийцы идут на последней строчке в турнирной таблице текущего розыгрыша УПЛ имея в активе всего 5 баллов. Донецкий клуб крайне неудачно стартовал в новом сезоне Премьер лиги, но смена тренера пошла команде на пользу и при Висенте Гомесе Олимпик не проигрывает уже четыре матча к ряду. В УПЛ команда сыграла дважды вничью, с Колосом (2:2) и Мариуполем (1:1) и победила ПФК Львов в гостях 1:0. А также один матч Олимпик выиграл в рамках 1/16 финала Кубка Украины против Кременя (3:2).

В случае победы над Зарей донецкий Олимпик наконец-то сможет покинуть последнее место в турнирной таблице и подняться сразу на 9-ю позицию.

В прямом эфире матч Олимпик - Заря покажет канал Футбол 1. Арбитр встречи - Сергей Бойко. Начало матча в 19:30 по киевскому времени.