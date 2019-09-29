Бабич: За поражение вину беру на себя

Новости спорта:Александр Бабич в поражении от Десны винит лишь себя.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал поражение от Десны (0:4) в 9-м туре УПЛ.

"Все было по делу. Такой холодный душ для нас. Вину за поражение я возьму на себя. В данной ситуации я больше доверился футболистам, которые отыграли три дня назад с «Динамо".

Разговор был такой: "Все готовы? Да — все готовы". Но как оказалось — многие были не готовы. И после матча они говорят: «Да, мы были уставшие.

Это не совсем профессиональное отношение некоторых футболистов. Но это моя вина, так как мы могли сделать небольшую ротацию и такого результата не было бы», — сказал Бабич.