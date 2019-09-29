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Серия А. Лацио громит Дженоа, Джеко приносит победу Роме над Лечче

Серия А. Лацио громит Дженоа, Джеко приносит победу Роме над Лечче
18:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Римские клубы Лацио и Рома одержали синхронные победы в поединках шестого тура чемпионата Италии по футболу.

В матче 6-го тура чемпионата Италии «Лацио» разгромил «Дженоа» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Лука Пайретто.

Лацио – Дженоа 4:0

Голы: Милинкович-Савич, 7, Раду, 40, Кайседо, 59, Иммобиле, 78.

Лацио: Стракоша – Луис Фелипе, Ачерби, Раду – Марушич, Милинкович-Савич (Пароло, 74), Лейва, Луис Альберто, Лулич – Х. Корреа (Кайседо, 52), Иммобиле (Адеканье, 86).

Дженоа: Раду – Эль-Ямик, Ромеро, Кришито – Гильоне, Кассата (Шене, 69), Лерагер (Пандев, 46), Баррека (Паяц, 46)– Санабрия, Куаме.

Предупреждения: Кайседо — Эль-Ямик, Санабрия.

Счёт был открыт на 7-й минуте. Автором забитого мяча стал Сергей Милинкович-Савич, которому ассистировал Чиро Иммобиле. В концовке тайма преимущество римского клуба увеличил Штефан Раду с передачи Луиса Альберто. На 59-й минуте счёт до крупного довёл Фелипе Кайседо с паса Милинкович-Савича. Окончательный счёт установил Иммобиле с передачи Луиса Фелипе Рамоса.

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«Лацио», набрав 10 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А.

Также завершились ещё два матча 6-го тура. «Рома» на выезде обыграла «Лечче» со счётом 1:0 благодаря голу Эдина Джеко. «Удинезе» дома победил «Болонью» (1:0).

Лечче – Рома 0:1

Гол: Джеко, 56

Лечче: Габриэль – Рисполи, Луччони, Россетини, Кальдерони – Майер, Тахцидис (Имбула, 63), Петричионе – Манкосу (Шахов, 52) – Бабакар (Ла Мантия, 76), Фалько.

Рома: Пау Лопес – Флоренци (Спинаццола, 77), Манчини, Смоллинг, Коларов – Диавара, Верету – Клюйверт, Пеллегрини (Дзаньоло, 71), Мхитарян (Кристанте, 87) — Джеко.

Предупреждения: Луччони, Майер – Пеллегрини, Мхитарян, Смоллинг, Кристанте.

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Лечче долго держался в матче против Ромы, однако на 56-й минуте Эдин Джеко все-таки забил после передачи Генриха Мхитаряна — 0:1.

Удинезе – Болонья 1:0

Гол: Окака, 27.

Удинезе: Муссо – Бекао, Труст-Эконг, Самир – Сема, Фофана (Уолес, 84), Яяло, Мандрагора, Ларсен (Де Майо, 76) – Окака (Лазанья, 64), Несторовски.

Болонья: Скорупски – Томиясу, Бани, Дэнсвил, Крейчи – Медель, Джемаили (Дестро, 76) – Орсолини (Ольсен, 54), Сориано (Паласио, 59), Сансоне – Сантандер.

Предупреждения: Самир, Окака, Труст-Эконд, Несторовски – Сориано, Бани, Скорупски.

Удаление: Сориано, 90+6.

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Удинезе для победы над Болоньей хватило одного точного удара. Его нанес экс-форвард сборной Италии Стефано Окака-Чука.

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ФК Рома, ФК Лацио, ФК Дженоа, Серия А, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола.
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