Дебютный гол Балотелли не помог Брешии победить Наполи (Видео)

Новости спорта:Наполи минимально выиграл у Брешии в домашнем поединке шестого тура чемпионата Италии по футболу.

В поединке шестого тура чемпионата Италии Наполи встретился с новичком турнира Брешией. Поединок проходил на стадионе "Сан-Паоло" в Неаполе.

Наполи — Брешия 2:1

Голы: Мертенс, 13, Манолас, 45 — Балотелли, 67

Наполи: Оспина — ди Лоренцо, Манолас (Луперто, 65), Максимович (Хисай, 76), Гулям — Кальехон, Аллан, Руис, Зелински — Мертенс, Льоренте (Элмас, 73)

Брешия: Йоронен — Мартелла (Матею, 68), Чансельор, Чистана, Сабелли — Дессена (Ромуло, 72), Тонали, Бизоли, Шпалек (Матри, 85) — Доннарумма, Балотелли

Предупреждения: Манолас, Хисай — Сабелли

Хозяева поля более уверенно начали поединок и относительно быстро сумели открыть счет в игре усилиями Дриса Мертенса, который забил с передачи Хосе Кальехона. Спустя несколько минут Наполи сумел забить и второй гол, но арбитр после просмотра видео повтора отменил взятие ворот, углядев игру рукой у хавбека неаполитанского клуба. Тем не менее до перерыва подопечные Анчелотти все же смогли удвоить свое преимущество. На 45+3 минуте игры голом отметился центральный защитник Костас Манолас.

После перерыва картина игры несколько изменилась. Гости стали больше владеть мячом, но создать много опасных моментов у ворот Оспины не удалось, Наполи же в свою очередь действовали куда агрессивнее в атаке и били по воротам Йоронена довольно регулярно. Тем не менее забить неаполитанцам во втором тайме не получилось, а вот гостям напротив. На 67-й минуте игры Марио Балотелли после навеса с углового красивым ударом головой отправил мяч в ворота Оспины и сократил разрыв в счете. На большее игроков Брешии не хватило, как и футболистов Наполи.

Как итог, минимальная победа команды Карло Анчелотти, которая позволила его команде закрепиться на четвертой позиции в турнирной таблице Серии А.

В следующем туре Наполи сыграет в гостях против Торино, а Брешия на своем поле примет Сассуоло.