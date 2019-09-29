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Легендарный Буффон: Я благодарен судьбе, что еще не выиграл Лигу чемпионов

Легендарный Буффон: Я благодарен судьбе, что еще не выиграл Лигу чемпионов
19:27 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Именитый вратарь туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон заявил, что рад, что не выиграл Лигу чемпионов.

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон считает, что тот факт, что он до сих пор не выиграл Лигу чемпионов играет ему на руку.

По словам вратаря, если бы он уже выиграл турнир, до не понимал для чего все еще играет.

"Для меня это большой стимул. Я благодарен судьбе, что еще не выиграл Лигу чемпионов, в ином случае я бы задавался вопросом, зачем играю до сих пор.

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Мне нравится снова и снова бороться в этом турнире. Но у меня нет уверенности, что я сыграю хотя бы в одном матче Лиге чемпионов, я не обсуждал это с тренером. Ювентус - это не какой-то аматорский клуб, поэтому я играю только тогда, когда посчитает нужным тренер", - цитирует Буффона Goal.com.

Ранее сообщалось, что Буффон побил рекорд Мальдини, проведя наибольшее количество матчей за карьеру.

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Джанлуиджи Буффон, ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Новости футбола.
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