Во время матча Атлетико - Реал был установлен рекорд

Новости спорта:Стадион Атлетико Ванда Метрополитано обновил рекорд посещаемости.

Домашний стадион Атлетико Ванда Метрополитано собрал рекордную посещаемость во время вчерашнего матча против Реала (0:0), сообщает Mundo Deportivo.

Мадридское дерби вчера посетило 68 032 болельщика, в то время как прежний рекорд стадиона насчитывал 67 752 зрителя. Эта посещаемость была зафиксирована во время прошлого матча между Атлетико и Реалом, который был сыгран в феврале 2019 года.

Ванда Метрополитано был открыт в 2017 году, а до этого свои домашние матчи Атлетико проводил на стадионе Висенте Кальдерон.

Свой следующий матч Атлетико проведет 1 октября — команда Диего Симеоне в гостях в рамках Лиги чемпионов будет противостоять Локомотиву.