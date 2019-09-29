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Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)

Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
18:55 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер ФК Динамо Киев

Новости спорта:Киевское Динамо в домашнем матче девятого тура чемпионата Украины одолело СК Днепр-1.

Сегодня, 29 сентября, в центральном поединке девятого тура чемпионата Украины Динамо встречалось с новичком УПЛ - СК Днепр-1. Матч проходил в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

Динамо - СК Днепр-1 2:0

Гол: Вербич (30), Цыганков (79, пен)

Видео матча: 

Динамо на правах более именитого клуба к тому же и хозяев поля начало поединок более активно. Уже с первых минут киевляне включили максимальные скорости и показали, что намерены в этом матче продлить свою победную серию до четырех матчей. Такой настрой игроков киевского клуба дал свои плоды и уже на 6-й минуте Гармаш открыл счет в игре, но радовался недолго, так как его гол арбитр абсолютно справедливо не засчитал из-за положения вне игры. Динамовцы не сильно расстроились и продолжили игру в том же дух, что на 30-й минуте матча привело к очередному голу в ворота Днепра-1, это Вербич откликнулся на передачу с фланга от Миколенко и отправил мяч в сетку ворот соперника. 

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Во второй половине матча рисунок игры не изменился. Динамо Киев играло первым номером, строило свои атаки, а Днепр-1 в свою очередь искал свои шансы в контригре. Но в этом матче у днепрян игра не клеилась в атаке. Да и в обороне команда допускала ошибки и одна из таких привела к назначению пенальти в ворота Юрчука на 78-й минуте игры. Исполнить "приговор" принялся Виктор Цыганков и уверенно развел вратаря и мяч по разным углам. Больше голов в игре команды не забивали.

Как итог, уверенная победа Динамо, которая помогла команде Михайличенко подняться уже на третье место в турнирной таблице и не отпустить еще больше Шахтер, который, к слову, свой матч 9-го тура также выиграл, разгромив в Харькове Ворсклу 4:0.

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Следующий поединок в рамках чемпионата Украины Динамо сыграет против Колоса в гостях, а Днепр-1 на своем поле примет действующего чемпионат УПЛ - донецкий Шахтер. 

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ФК Динамо (Киев), Чемпионат Украины, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Новости УПЛ, СК Днепр-1.
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