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Вингер Челси выражает свое недовольство количеством игрового времени

Вингер Челси выражает свое недовольство количеством игрового времени
22:40 Вс, 29 Сентябрь 2019 Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Американский атакующий полузащитник Челси Кристиан Пулишич недоволен своим положением в лондонском клубе.

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич выразил разочарование по поводу дефицита игрового времени в новом клубе.

Напомним, 21-летний американец перебрался в стан "синих" перед началом сезона за 64 миллиона евро.

Учитывая расставание с Эденом Азаром и курс на омоложение состава команды ожидалось, что Пулишич станет основным игроком, однако Фрэнк Лэмпард продолжает доверять опытным Педро и Виллиану на флангах.

"Да, конечно, это очень разочаровывает, но я продолжу трудиться изо всех сил, потому что я хочу играть.

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Объяснял ли тренер, почему я не играю? Не особо. Он сказал, чтобы я продолжал работать и что я должен лучше тренироваться для возвращения в команду.

Мне будет непросто здесь, но я и не ожидал ничего другого", — цитирует Пулишича NBC Sports.

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Кристиан Пулишич.
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