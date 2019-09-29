Вингер Челси выражает свое недовольство количеством игрового времени

Новости спорта:Американский атакующий полузащитник Челси Кристиан Пулишич недоволен своим положением в лондонском клубе.

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич выразил разочарование по поводу дефицита игрового времени в новом клубе.

Напомним, 21-летний американец перебрался в стан "синих" перед началом сезона за 64 миллиона евро.

Учитывая расставание с Эденом Азаром и курс на омоложение состава команды ожидалось, что Пулишич станет основным игроком, однако Фрэнк Лэмпард продолжает доверять опытным Педро и Виллиану на флангах.

"Да, конечно, это очень разочаровывает, но я продолжу трудиться изо всех сил, потому что я хочу играть.

Объяснял ли тренер, почему я не играю? Не особо. Он сказал, чтобы я продолжал работать и что я должен лучше тренироваться для возвращения в команду.

Мне будет непросто здесь, но я и не ожидал ничего другого", — цитирует Пулишича NBC Sports.