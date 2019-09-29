Скачать
Воскресенье, 29.09.2019
Свитолина победила Севастову в Пекине, уступив первый сет (Фото, Видео)
Свитолина победила Севастову в Пекине, уступив первый сет (Фото, Видео)
Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
Американец Коулман стал чемпионом мира в беге на 100 м с лучшим результатом года (Фото, Видео)
Американец Коулман стал чемпионом мира в беге на 100 м с лучшим результатом года (Фото, Видео)
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России

Официально: Манчестер Юнайтед уволил тренера

Официально: Манчестер Юнайтед уволил тренера
19:47 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Тренер вратарей Эмилио Альварес был уволен с занимаемой должности в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед подтвердил, что тренер вратарей Эмилио Альварес покинул Олд Траффорд.

Альварес работал вместе с Давидом де Хеа еще в Атлетико и воссоединился со своим бывшим подопечным в МЮ в 2016 году. Испанец был последним членом тренерской команды Жозе Моуринью, которые остались после назначения Уле Гуннара Сульшера в декабре прошлого года.

"Я хотел бы поблагодарить Эмилио за его помощь и упорный труд. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем", – сказал Сульшер.

Манчестер Юнайтед - Арсенал: анонс поединка 7-го тура АПЛ

В июне Манчестер Юнайтед назначил Ричарда Хартиса старшим тренером вратарей. Хартис был главой вратарской отделения академии манкунианцев в 2000-2010 годах, а в сезоне 2007-08 работал с первой командой. Сульшер работал с Хартисом в Мольде и Кардифф Сити.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Эмилио Альварес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эти кадры облетели весь мир: бегун помог сопернику добраться до финиша и установил рекорд (Видео)
02 Спенс - Портер. Видео боя
03 Усик побывал на поединке Спенс - Портер и встретил легенду НБА (Фото)
04 Украинка Климец установила личный рекорд на ЧМ-2019 по легкой атлетике
05 Нокаут за 8 секунд: невероятная победа Макки на турнире Bellator 228 (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь