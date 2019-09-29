Официально: Манчестер Юнайтед уволил тренера

Новости спорта:Тренер вратарей Эмилио Альварес был уволен с занимаемой должности в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед подтвердил, что тренер вратарей Эмилио Альварес покинул Олд Траффорд.

Альварес работал вместе с Давидом де Хеа еще в Атлетико и воссоединился со своим бывшим подопечным в МЮ в 2016 году. Испанец был последним членом тренерской команды Жозе Моуринью, которые остались после назначения Уле Гуннара Сульшера в декабре прошлого года.

"Я хотел бы поблагодарить Эмилио за его помощь и упорный труд. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем", – сказал Сульшер.

В июне Манчестер Юнайтед назначил Ричарда Хартиса старшим тренером вратарей. Хартис был главой вратарской отделения академии манкунианцев в 2000-2010 годах, а в сезоне 2007-08 работал с первой командой. Сульшер работал с Хартисом в Мольде и Кардифф Сити.