Иско готов сыграть в игре с Брюгге в Лиге чемпионов

Ожидается, что Иско будет доступен в поединке против Брюгге, а Марсело пока что находится под вопросом, сообщает Marca.
В воскресенье подопечные Зинедина Зидана провели тренировку. Те, кто не принимал участие в мадридском дерби, провели восстановительные упражнения, а остальные тренировались более интенсивно.
Источник отмечает, что Марсело занимался по индивидуальной программе, а потому стоит ожидать, что место слева в обороне займет Начо Фернандес.
Матч Реал — Брюгге состоится 1-го октября в 19:55 по киевскому времени.
Напомним, что этим летом Иско мог перебраться в Ювентус, но Маурицио Сарри отказался от данного перехода.