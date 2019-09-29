Иско готов сыграть в игре с Брюгге в Лиге чемпионов

Новости спорта:Испанский атакующий хавбек Иско готов сыграть за Реал в матче Лиги чемпионов против Брюгге.

Ожидается, что Иско будет доступен в поединке против Брюгге, а Марсело пока что находится под вопросом, сообщает Marca.

В воскресенье подопечные Зинедина Зидана провели тренировку. Те, кто не принимал участие в мадридском дерби, провели восстановительные упражнения, а остальные тренировались более интенсивно.

Источник отмечает, что Марсело занимался по индивидуальной программе, а потому стоит ожидать, что место слева в обороне займет Начо Фернандес.

Матч Реал — Брюгге состоится 1-го октября в 19:55 по киевскому времени.

Напомним, что этим летом Иско мог перебраться в Ювентус, но Маурицио Сарри отказался от данного перехода.