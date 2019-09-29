Скачать
Понедельник, 30.09.2019
Свитолина победила Севастову в Пекине, уступив первый сет (Фото, Видео)
Свитолина победила Севастову в Пекине, уступив первый сет (Фото, Видео)
Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
Киев-Баскет вылетел из Лиги чемпионов
Киев-Баскет вылетел из Лиги чемпионов
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России

Иско готов сыграть в игре с Брюгге в Лиге чемпионов

Иско готов сыграть в игре с Брюгге в Лиге чемпионов
22:19 Вс, 29 Сентябрь 2019 Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский атакующий хавбек Иско готов сыграть за Реал в матче Лиги чемпионов против Брюгге.

Ожидается, что Иско будет доступен в поединке против Брюгге, а Марсело пока что находится под вопросом, сообщает Marca.

В воскресенье подопечные Зинедина Зидана провели тренировку. Те, кто не принимал участие в мадридском дерби, провели восстановительные упражнения, а остальные тренировались более интенсивно.

Источник отмечает, что Марсело занимался по индивидуальной программе, а потому стоит ожидать, что место слева в обороне займет Начо Фернандес.

Манчестер Юнайтед - Арсенал: анонс поединка 7-го тура АПЛ

Матч Реал — Брюгге состоится 1-го октября в 19:55 по киевскому времени.

Напомним, что этим летом Иско мог перебраться в Ювентус, но Маурицио Сарри отказался от данного перехода.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Лига Чемпионов, Футбол, Иско, ФК Брюгге, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эти кадры облетели весь мир: бегун помог сопернику добраться до финиша и установил рекорд (Видео)
02 Спенс - Портер. Видео боя
03 Усик побывал на поединке Спенс - Портер и встретил легенду НБА (Фото)
04 Украинка Климец установила личный рекорд на ЧМ-2019 по легкой атлетике
05 Нокаут за 8 секунд: невероятная победа Макки на турнире Bellator 228 (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь