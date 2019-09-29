Вратарь Реала жестко ответил на критику в свой адрес

Новости спорта:Бельгийский вратарь Тибо Куртуа прокомментировал критику в свой адрес.

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа остается позитивным, несмотря на критику в свой адрес на старте нового сезона.

Вратарь сборной Бельгии остается бессменным в воротах команды Зинедина Зидана, однако он смог сохранить свои ворота в неприкосновенности только в двух матчах из семи.

Во время мадридского дерби с "Атлетико" Тибо Куртуа получил солидную порцию свиста от болельщиков команды.

"Критика не влияет на меня, будь то от фанатов соперника или своих болельщиков, - цитирует Куртуа испанская пресса.

Я анализирую свои игры только с людьми, которые понимают в футболе. Это главное для меня. Я говорю только со своими тренерами и партнерами по команде о своей игровой форме. Остальные мнения для меня не так важны".