Соперник Александрии по Лиге Европы одержал победу в чемпионате Франции

Новости спорта:Сент-Этьенн одержал победу над Нимом в матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу.

В рамках восьмого тура чемпионата Франции Сент-Этьенн отправился в гости к Ниму, где сумел благодаря единственному голу Матье Дебюши одержать победу.

Ним – Сент-Этьенн 0:1

Гол: Дебюши, 65

Ним: Бернардони – Алакуш (Сарр, 90), Брианкон, Мартинез, Мигель – Фомба (Стояновски, 85), До, Вальс (Денки, 72) – Ферхат, Рипар, Филиппото

Сент-Этьенн: Мулен – Дебюши, Мукуди, Перрен, Колоджейчак – Кабай (Юсуфф, 46), Мвила – Буанга, Амума, Норден (Салиба, 89) – Хазри (Аби, 78)

Предупреждения: Алакуш – Кабай, Колоджейчак, Амума

Удаление: Амума (Сент-Этьенн) – вторая желтая.

Эта "виктория" стала для зеленых лишь второй в рамках нынешнего чемпионата и позволила подняться с 20-го места на 19-е. Тем не менее, плотность в Лиге 1 огромная и от 14-го места Сант-Этьенну отстает на один балл, а от 8-го на три.