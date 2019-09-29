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Дубль Русина помог Заре разгромить Олимпик

Дубль Русина помог Заре разгромить Олимпик
21:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Олимпик после удаления Павла Ксенза посыпался и пропустил в свои ворота четыре безответных мяча.

Заря на выезде разгромила Олимпик 4:0, прервав свою серию из трех матчей без побед. Олимпик, наоборот, оборвал свою серию из трех матчей без поражений.

Возможно, все было бы по другому, если бы на 37-й минуте не был удален Павел Ксенз. После этого игра Олимпика пошла под откос, а Заря на классе этим воспользовалась.

Олимпик - Заря 0:5

Голы: Юрченко (40), Русин (53, 88), Леднев (73), Крынский(80)

Олимпик: Крынский — Ксенз, Гришко, Лукьянчук, Е. Пасич — Цымбалюк, Политыло — Имери (ДЖеффри, 77), Фабиньо (Вантух, 46), Тейшейра (Салу, 46) — Дийе

Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Абу Ханна (Каменюка, 65) — Иванисеня — Кочергин (Чайковский, 78), Юрченко (Арвеладзе, 70), Леднев — Кабаев, Русин

Предупреждения: Абу Ханна, Чеберко

Удаление: Ксенз, 37 (грубая игра)

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Сначала на 40-й минуте Владлен Юрченко воспользовался суматохой в штрафной площади Олимпика и нанес результативный удар. В начале второго тайма Назарий Русин закончил прекрасную комбинацию своей команды. На 73-й забил Леднев, а на 80-й минуте Кабаев. Стоит отметить, что в обеих случаях ассистентом выступил легенда луганского клуба Никита Каменюка.

Окончательный счет установил Назарий Русин, оформив тем самым дубль в этом матче.

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ФК Олимпик, ФК Заря, Виктор Скрипник, УПЛ, Новости футбола, Висенте Гомес, Назарий Русин.
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