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Лестер уничтожил Нюкасл в матче АПЛ

Лестер уничтожил Нюкасл в матче АПЛ
20:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Команда Брендона Роджерса на своем поле втоптала в газон Ньюкасл.

В единственном воскресном матче АПЛ Лестер дома принимал Ньюкасл. 

Лестер - Ньюкасл 5:0

Голы: Перейра (16), Варди (54, 64), Даммет (57, автогал), Ндиди (90)

Лестер: Шмейхель — Рикарду Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилуэлл — Ндиди, Тилеманс — Барнс (Олбрайтон, 58), Прат (Чоудури, 79), Перес (Грэй, 84) — Варди.

Ньюкасл: Дубравка — Крафт, Шер, Ласселс, Дамметт — Лонгстафф, Хэйден — Альмирон (Йедлин, 74), Муто (Ки Сон Ен, 45), Атсу — Жоэлинтон (Кэрролл, 63),.

Предупреждения: Варди — Шер

Удаление: Хэйден, 43.

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Уже в начале встречи хозяева благодаря голу Перейры вышел вперед. Далее игра оставалась под контролем Лестера, помогло им и удаление на 43-й минуте Хэйдена, который двумя ногами пошел в подкат и чуть не нанес серьезную травму Пратту.

Во втором тайме удаление дало о себе знать и Ньюкасл пропустил четыре безответные мяча. Сначала на 54-й минте Варди ударом в дальний угол удвоил счет, спустя три минуты Даммет подправил мяч в свои ворота, а еще через семь Джейми Варди оформил дубль.

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Окончательный счет был установлен на 90-й , когда Ндиди из пределов штрафной точно пробил в ворота Дубравки. Лестер после этой победы вернулся на третье место и лишь в случае завтрашней победы Арсенала над МЮ потеряет эту позицию.

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АПЛ, Ньюкасл, ФК Лестер, Новости футбола.
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