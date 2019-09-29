Лестер уничтожил Нюкасл в матче АПЛ

Новости спорта:Команда Брендона Роджерса на своем поле втоптала в газон Ньюкасл.

В единственном воскресном матче АПЛ Лестер дома принимал Ньюкасл.

Лестер - Ньюкасл 5:0

Голы: Перейра (16), Варди (54, 64), Даммет (57, автогал), Ндиди (90)

Лестер: Шмейхель — Рикарду Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилуэлл — Ндиди, Тилеманс — Барнс (Олбрайтон, 58), Прат (Чоудури, 79), Перес (Грэй, 84) — Варди.

Ньюкасл: Дубравка — Крафт, Шер, Ласселс, Дамметт — Лонгстафф, Хэйден — Альмирон (Йедлин, 74), Муто (Ки Сон Ен, 45), Атсу — Жоэлинтон (Кэрролл, 63),.

Предупреждения: Варди — Шер

Удаление: Хэйден, 43.

Уже в начале встречи хозяева благодаря голу Перейры вышел вперед. Далее игра оставалась под контролем Лестера, помогло им и удаление на 43-й минуте Хэйдена, который двумя ногами пошел в подкат и чуть не нанес серьезную травму Пратту.

Во втором тайме удаление дало о себе знать и Ньюкасл пропустил четыре безответные мяча. Сначала на 54-й минте Варди ударом в дальний угол удвоил счет, спустя три минуты Даммет подправил мяч в свои ворота, а еще через семь Джейми Варди оформил дубль.

Окончательный счет был установлен на 90-й , когда Ндиди из пределов штрафной точно пробил в ворота Дубравки. Лестер после этой победы вернулся на третье место и лишь в случае завтрашней победы Арсенала над МЮ потеряет эту позицию.