Милан - Фиорентина: третье подряд поражение россонери (Видео)

Новости спорта:Вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Италии.

В матче 6-го тура чемпионата Италии «Милан» проиграл «Фиорентине» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Обслуживал матч арбитр Пьеро Джакомелли.

Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором гола стал Эрик Пульгар, который реализовал 11-метровый. На 55-й минуте «Милан» остался вдесятером из-за удаления Матео Муссаккио. В середине второго тайма преимущество флорентийского клуба увеличил Гаэтано Кастровилли. Вскоре счёт до крупного довёл Франк Рибери с передачи Федерико Кьезы. На 80-й минуте гол престижа забил Рафаэл Леау с паса Тео Бернара Франсуа.

Таким образом, «Милан» потерпел третье поражение подряд в Серии А.

«Фиорентина», набрав 8 очков, поднялась на 9-е место в турнирной таблице. «Милан» (6) — на 16-м месте.

Милан — Фиорентина 1:3

Голы: Леау, 80 — Пульгар, 14 (с пенальти), Кастровилли, 66, Рибери, 78

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Эрнандес — Кессье (Крунич, 46), Беннасер, Чалханоглу — Сусо (Кастильехо, 79), Пьонтек (Дуарте, 58), Леау

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Пульгар, Бадель, Кастровилли (Бенасси, 79), Дальберт — Кьеза (Боатенг, 84), Рибери (Геззаль, 89)

Предупреждения: Беннасер, Калабрия — Миленкович, Песселья, Лирола, Бенасси

Удаление: Мусаккьо, 55 (грубая игра)

На 70-й минуте Кьеза не реализовал пенальти (вратарь)