"Получилась увлекательная игра": Цыганков прокомментировал встречу с Днепром-1

Новости спорта:Виктор также заметил, что команда занимает в таблице то место, которое должен занимать.

Динамо в Киеве переиграло Днепр-1 в рамках 9-го тура украинской Премьер-лиги. Хавбек столичной команды Виктор Цыганков высказался касательно соперника, а также прокомментировал грядущий матч в Лиге Европы против Лугано.

"В принципе игра была не легкой. Днепр-1 хорошо контролировал мяч, были у них предпосылки для забитого гола, особенно в конце. В целом – добротная команда, которая занимает в таблице то место, которое должна занимать. Получилась увлекательная игра.

Поддержку болельщиков чувствую всегда – и когда забиваю, и когда не забиваю. Я себя настраиваю на каждую игру, хочу забивать, но не всегда получается. Продолжаю работать.

Лугано мы еще не разбирали, в ближайшее время, думаю, начнем", - отметил Виктор пресс-службе Динамо.

Ранее главный тренер киевлян Алексей Михайличенко также высказался касательно поединка.