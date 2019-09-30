Суркис: Команда вышла из этой психологической ямы

Новости спорта:Президент киевлян заметил, что игроки начали воспринимать методы Михайличенко.

Глава киевского Динамо Игорь Суркис высказался касательно работы главного тренера Алексея Михайличенко, а также прокомментировал победу своей команды над Днепром-1.

"Любая победа — это победа. Во втором тайме устали, сели физически. Была ротация, не было Буяльского, Шепелев травмирован. Учитывая то, что мы длительный период играем через два дня на третий, то все довольно неплохо.

Заметно, что команда вышла из этой психологической ямы. Физически футболисты стали играть намного мощнее. Что-то может получаться, что-то нет, но игроки сражаются на футбольном поле. Нету равнодушных. Это очень важно. Это то, что я вижу по сравнению с тем, что было. Дай Бог, чтобы все шло по нарастающей.

Ситуация, когда меняешь главного тренера, и есть какой-то всплеск, не прошла. Михайличенко начал подтягивать команду тактически и физически. Развивал ее на другой футбол, который она сначала даже не воспринимала. Сейчас заметно по настроению и по игре в Мариуполе, что команда начала воспринимать методы Михайличенко", - приводит слова президента официальный сайт клуба.

Ранее Алексей Михайличенко также высказался касательно поединка.