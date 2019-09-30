Сульшер: Манчестер ищет креативных футболистов

Новости спорта:Менеджер определил трансферные цели на зимнее окно.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер заявил, что его команде необходимо подписать игрока передней линии.

"Мы отпустили Санчеса и Лукаку, и тут не нужно долго угадывать, чтобы понять, на какую позицию мы хотим купить игрока",

"Мы ищем креативность. Нет смысла покупать игроков, в которых вы не уверены на 100%. Нам нужны правильные футболисты, которые останутся здесь на более длительный период".

"Были нападающие, доступные в межсезонье, но они не были теми, кого мы хотели", — приводит слова Сульшера Goal.

Ранее норвежский специалист призвал болельщиков Юнайтед набраться терпения перед грядущими победами.