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Сульшер: Манчестер ищет креативных футболистов

Сульшер: Манчестер ищет креативных футболистов
09:24 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Менеджер определил трансферные цели на зимнее окно.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер заявил, что его команде необходимо подписать игрока передней линии.

"Мы отпустили Санчеса и Лукаку, и тут не нужно долго угадывать, чтобы понять, на какую позицию мы хотим купить игрока",

"Мы ищем креативность. Нет смысла покупать игроков, в которых вы не уверены на 100%. Нам нужны правильные футболисты, которые останутся здесь на более длительный период".

"Были нападающие, доступные в межсезонье, но они не были теми, кого мы хотели", — приводит слова Сульшера Goal.

Официально: Манчестер Юнайтед уволил тренера

Ранее норвежский специалист призвал болельщиков Юнайтед набраться терпения перед грядущими победами.

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ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, Новости футбола, Оле Гуннар Сульшер.
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