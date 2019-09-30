Скачать
Понедельник, 30.09.2019
Свитолина победила Севастову в Пекине, уступив первый сет (Фото, Видео)
Свитолина победила Севастову в Пекине, уступив первый сет (Фото, Видео)
Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
Яркая Фрейзер-Прайс - чемпионка мира в беге на 100 метров (Фото, Видео)
Яркая Фрейзер-Прайс - чемпионка мира в беге на 100 метров (Фото, Видео)
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России

Этот матч войдет в историю футбола: команда забила 56 голов

Этот матч войдет в историю футбола: команда забила 56 голов
09:36 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:В Бразилии был сыгран один из самых результативных матчей в истории.

В субботу, 28 сентября, произошло событие, которое войдёт в историю мирового футбола. Женская команда «Фламенго» взяла верх над «Греминьо» со счётом 56:0. Матч проходил в рамках чемпионата штата Рио.

Официальный «твиттер» команды сообщает, что это самый крупный счёт в истории лиги.

Самым крупным официально зафиксированным счётом в истории футбола является игра чемпионата Мадагаскара, состоявшаяся 31 октября 2002 года между командами «Адема» и «Л’Эмирн», завершившаяся со счётом 149:0 в пользу хозяев, однако в том матче гости целенаправленно забивали в свои ворота в целях протеста против арбитра.

Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)

На втором месте до сих пор был матч отборочного турнира ОФК к чемпионату мира 2002 года между сборными Австралии и Американского Самоа, состоявшегося 11 апреля 2001 года и завершившегося победой хозяев со счётом 31:0.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рекорд, Футбол, ФК Фламенго, Чемпионат Бразилии, ФК Греминьо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
02 Официально: Манчестер Юнайтед уволил тренера
03 Беседин прокомментировал скандальный пенальти в ворота Днепра-1 (Видео)
04 Головкин назвал своего самого главного соперника
05 Наставник Десны - о разгроме Мариуполя: Получили то, что заслужили
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь