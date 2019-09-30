Этот матч войдет в историю футбола: команда забила 56 голов

Новости спорта:В Бразилии был сыгран один из самых результативных матчей в истории.

В субботу, 28 сентября, произошло событие, которое войдёт в историю мирового футбола. Женская команда «Фламенго» взяла верх над «Греминьо» со счётом 56:0. Матч проходил в рамках чемпионата штата Рио.

Официальный «твиттер» команды сообщает, что это самый крупный счёт в истории лиги.

Самым крупным официально зафиксированным счётом в истории футбола является игра чемпионата Мадагаскара, состоявшаяся 31 октября 2002 года между командами «Адема» и «Л’Эмирн», завершившаяся со счётом 149:0 в пользу хозяев, однако в том матче гости целенаправленно забивали в свои ворота в целях протеста против арбитра.

Maria Peck (2), Thalita (2), Juliana e Yasmin marcam, Flamengo vence o Duque de Caxias por 6 a 0 e estreia com pé direito no Campeonato Carioca Sub-18! #MeninasDaGávea pic.twitter.com/iKhx2b3Kra — Time Flamengo (@TimeFlamengo) 28 сентября 2019 г.

На втором месте до сих пор был матч отборочного турнира ОФК к чемпионату мира 2002 года между сборными Австралии и Американского Самоа, состоявшегося 11 апреля 2001 года и завершившегося победой хозяев со счётом 31:0.