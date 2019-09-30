Шахтер отправился в Милан на матч Лиги чемпионов (список игроков)

Донецкий Шахтер отправился на выездную игру группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты. В обойме команды Каштру 20 игроков, сообщает твиттер Горняков.
Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин
Защитники: Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Додо, Исмаили
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Сергей Болбат
Форвард: Жуниор Мораес
Какие планы на сегодня перед встречей с «Аталантой» в Лиге чемпионов?
10:30 ✈ Вылет в Милан
18:00 Пресс-конференция Луиша Каштру и Тайсона
18:30 Тренировка на «Сан-Сиро»
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— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 30 сентября 2019 г.
Матч Лиги чемпионов Аталанта - Шахтер состоится не в Бергамо, а в Милане. Начало матча 1 октября в 19:55.