Шахтер отправился в Милан на матч Лиги чемпионов (список игроков)

Новости спорта:Донецкий Шахтер отправился на игру с Аталантой с Болбатом, но без Хочолавы и Сиприано.

Донецкий Шахтер отправился на выездную игру группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты. В обойме команды Каштру 20 игроков, сообщает твиттер Горняков.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Додо, Исмаили

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Сергей Болбат

Форвард: Жуниор Мораес

Какие планы на сегодня перед встречей с «Аталантой» в Лиге чемпионов? 10:30 ✈ Вылет в Милан

18:00 Пресс-конференция Луиша Каштру и Тайсона

18:30 Тренировка на «Сан-Сиро» Следите за новостями на https://t.co/CXvLcWhJLS и трансляциями на https://t.co/OReJLx37w9. pic.twitter.com/Rh6b09e9jC — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 30 сентября 2019 г.

Матч Лиги чемпионов Аталанта - Шахтер состоится не в Бергамо, а в Милане. Начало матча 1 октября в 19:55.