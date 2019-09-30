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Шахтер отправился в Милан на матч Лиги чемпионов (список игроков)

Шахтер отправился в Милан на матч Лиги чемпионов (список игроков)
11:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Донецкий Шахтер отправился на игру с Аталантой с Болбатом, но без Хочолавы и Сиприано.

Донецкий Шахтер отправился на выездную игру группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты. В обойме команды Каштру 20 игроков, сообщает твиттер Горняков.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Додо, Исмаили

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Сергей Болбат

Форвард: Жуниор Мораес

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Матч Лиги чемпионов Аталанта - Шахтер состоится не в Бергамо, а в Милане. Начало матча 1 октября в 19:55.

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, ЛЧ, ФК Аталанта, Луиш Каштру.
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