Букмекеры не верят в победу Шахтера в матче против Аталанты

Новости спорта:Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов "Аталанта" - "Шахтер".

Во вторник, 1 октября, футболисты донецкого "Шахтера" проведут в Италии поединок 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против клуба "Аталанта" из Бергамо.

Букмекеры считают фаворитом матча итальянскую команду.

Лидер букмекерского дела - контора William Hill оценивает победу "Аталанты" коэффициентом 1,75, ничью - 3,90, выигрыш "Шахтера" - 4,33.

Донецкая команда с "Аталантой" в еврокубках ранее не пересекалась. В целом с итальянскими командами "Шахтер" провел 22 поединка - 6 побед, 2 ничьи и 14 поражений.

В первом туре нынешней Лиги чемпионов и "Аталанта", и "Шахтер", которые выступают в группе С, проиграли свои матчи с крупным счетом. Донетчане дома уступили английскому "Манчестер Сити" (0:3), а футболисты из Бергамо - в гостях загребскому "Динамо" (0:4). А вот в национальных чемпионатах обе команды в последних встречах одержали уверенные победы: "Шахтар" над полтавской "Ворсклой" (4:0), "Аталанта" - у "Сассуоло" (4:1).

Встречу "Аталанта" - "Шахтер" будет обслуживать судейская бригада из Германии. Главный арбитр - Тобиас Штилер, лайнсмены - Мике Пиккель и Кристиан Гиттельман, четвертый рефери - Марко Фриц.

Поединок пройдет в Милане на "Сан-Сиро", поскольку домашний стадион Аталанты "Атлети Адзурри д'Италия" в Бергамо не соответствует критериям арен Лиги чемпионов. Игру, которая начнется в 19.55, покажет телеканал "Футбол 1".