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Игрок Десны признан лучшим игроком 9-го тура Favbet Лиги

Игрок Десны признан лучшим игроком 9-го тура Favbet Лиги
13:30 Сегодня Телеграф

Новости спорта:На счету игрока Десны дубль против Мариуполя.

Экспертный совет УПЛ выбрал нападающего Десны Александра Филиппова в качестве лучшего игрока 9-го тура чемпионата, сообщает сайт Премьер-лиги.

В матче против Мариуполя 26-летний Филиппов сделал дубль и помог своей команде победить со счетом 4:0.

В голосовании за лучшего игрока Филиппов опередил одноклубников Егора Картушова и Дмитрия Хлебаса, Назария Русина из Зари и полузащитника Динамо Беньямина Вербича.

Ранее также был определен лучший тренер УПЛ минувшего тура, которым стал наставник черниговского клуба Александр Рябоконь.

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Десна находится на втором месте турнирной таблицы Премьер-лиги, имея 17 очков. Больше лишь у Шахтера, а столько же у Динамо.

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УПЛ, ФК Десна, Новости футбола, Александр Филиппов, Favbet Лиги.
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