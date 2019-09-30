Игрок Десны признан лучшим игроком 9-го тура Favbet Лиги

Экспертный совет УПЛ выбрал нападающего Десны Александра Филиппова в качестве лучшего игрока 9-го тура чемпионата, сообщает сайт Премьер-лиги.
В матче против Мариуполя 26-летний Филиппов сделал дубль и помог своей команде победить со счетом 4:0.
В голосовании за лучшего игрока Филиппов опередил одноклубников Егора Картушова и Дмитрия Хлебаса, Назария Русина из Зари и полузащитника Динамо Беньямина Вербича.
Ранее также был определен лучший тренер УПЛ минувшего тура, которым стал наставник черниговского клуба Александр Рябоконь.
Мариуполь - Десна
Десна находится на втором месте турнирной таблицы Премьер-лиги, имея 17 очков. Больше лишь у Шахтера, а столько же у Динамо.