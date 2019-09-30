Леоненко: Нападающих Динамо мы так и не увидели

Новости спорта:Специалист подвел итоги победы киевской команды над «Днепром-1» в 9-м туре УПЛ (2:0).

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу киевлян над «Днепром-1» (2:0) в поединке 9-го тура УПЛ.

«У «Динамо» была тренировка перед еврокубками. Ротация была. Я так понимаю, что Соля будет очень трудно даже в аренду отдать, если он с «Днепром-1» ничего не показывает.

Странно — играли 4-4-2, а самыми опасными были Вербич, Гармаш и Цыганков (полузащитники, а не форварды — прим. ред.). Нападающих мы так и не увидели. Один раз борьбу выиграл Беседин, когда забил Вербич.

«Днепр-1» сам себе привез много атак. Пенальти… Единственный момент создал Когут на 90-й минуте, когда Шабанов ошибся», — отметил Леоненко в эфире программы «Великий футбол».