Леоненко: Нападающих Динамо мы так и не увидели

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу киевлян над «Днепром-1» (2:0) в поединке 9-го тура УПЛ.
«У «Динамо» была тренировка перед еврокубками. Ротация была. Я так понимаю, что Соля будет очень трудно даже в аренду отдать, если он с «Днепром-1» ничего не показывает.
Странно — играли 4-4-2, а самыми опасными были Вербич, Гармаш и Цыганков (полузащитники, а не форварды — прим. ред.). Нападающих мы так и не увидели. Один раз борьбу выиграл Беседин, когда забил Вербич.
«Днепр-1» сам себе привез много атак. Пенальти… Единственный момент создал Когут на 90-й минуте, когда Шабанов ошибся», — отметил Леоненко в эфире программы «Великий футбол».