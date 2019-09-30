Скачать
Понедельник, 30.09.2019
Медальный зачет ЧМ-2019 по легкой атлетике: 3-й день
Медальный зачет ЧМ-2019 по легкой атлетике: 3-й день
Шахтер отправился в Милан на матч Лиги чемпионов (список игроков)
Шахтер отправился в Милан на матч Лиги чемпионов (список игроков)
Свитолина поднялась на 8-е место в чемпионской гонке WTA
Свитолина поднялась на 8-е место в чемпионской гонке WTA
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России

Леоненко: Нападающих Динамо мы так и не увидели

Леоненко: Нападающих Динамо мы так и не увидели
13:48 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Специалист подвел итоги победы киевской команды над «Днепром-1» в 9-м туре УПЛ (2:0).

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу киевлян над «Днепром-1» (2:0) в поединке 9-го тура УПЛ.

«У «Динамо» была тренировка перед еврокубками. Ротация была. Я так понимаю, что Соля будет очень трудно даже в аренду отдать, если он с «Днепром-1» ничего не показывает.

Странно — играли 4-4-2, а самыми опасными были Вербич, Гармаш и Цыганков (полузащитники, а не форварды — прим. ред.). Нападающих мы так и не увидели. Один раз борьбу выиграл Беседин, когда забил Вербич.

Милевский: У Суркиса нет столько денег, чтобы пригласить иностранного тренера

«Днепр-1» сам себе привез много атак. Пенальти… Единственный момент создал Когут на 90-й минуте, когда Шабанов ошибся», — отметил Леоненко в эфире программы «Великий футбол».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат Украины, УПЛ, Виктор Леоненко, ФК Динамо (Киев).
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Этот матч войдет в историю футбола: команда забила 56 голов
02 Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
03 Официально: Манчестер Юнайтед уволил тренера
04 Беседин прокомментировал скандальный пенальти в ворота Днепра-1 (Видео)
05 Головкин назвал своего самого главного соперника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь