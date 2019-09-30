Почему матч Шахтера пройдет не в Бергамо, а в Милане

Новости спорта:Во вторник, 1 октября, Аталанта принимает Шахтер в рамках 2-го тура Лиги чемпионов.

Горняки проведут второй тур Лиги чемпионов на выезде в Италии. Но Аталанта не сможет принять украинскую команду, как и все остальные, на домашней арене Атлети Адзурри д’Италия. Дело в том, что этот стадион не успели реконструировать и он не получил сертификат УЕФА на еврокубковые матчи.

Таким образом, домашние матчи Аталанты будут проходить на знаменитом Сан Сиро в Милане. При всей загруженности арены руководству клуба удалось договориться о проведении матчей за 88 километров от Бергамо.

Атлети Адзурри д’Италия

Напомним, матч Аталанта - Шахтер пройдет 1 октября, начало в 19:55.

Обе команды провалили первый тур в Лиге чемпионов: Шахтер проиграл Манчестер Сити 0:3, Аталанта уступила Динамо Загреб 4:0.