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Чигринский забил гол в греческом дерби АЕК - ПАОК (Видео)

Чигринский забил гол в греческом дерби АЕК - ПАОК (Видео)
15:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский защитник Дмитрий Чигринский помог АЕКу сравнять счет в матче против ПАОКа.

В 5-м туре чемпионата Греции встречались гранды АЕК и ПАОК. 32-летний украинский легионер Дмитрий Чигринский отметился голом, чем помог желто-черным не проиграть в принципиальном матче.

Первый тайм хозяева откровенно провалили, пропустив гол на 16-й минуте, а на 25-й минуте могли пропустить еще с пенальти (штанга).

Во втором тайме после штрафного Чигринский касанием отправил мяч в ворота ПАОКа и сравнял счет. После этого команды обменялись голами еще раз.

Напомним, Чигринкий выступает за АЕК с 2016 года. куда перешел из Днепра. 

АЕК - ПАОК: лучшие моменты матча

Видео гола Чигринского на 1:36 мин

Дмитрий Чигринский так прокомментировал исход поединка: "ПАОК не был готов к нашим изменениям в игре. Мы забили дважды, были лучше в прессинге, мешая им играть. Но мы должны понять, почему не действовали так с начала матча. Победа в дерби могла бы помочь нам.

Мы заработали всего одно очко, но с другой стороны – не дали ПАОК победить. У нас впереди еще есть важные матчи, если в них не наберем 3 очка, будет еще хуже".

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После этого матча АЕК набрал 10 очков (5 место), у ПАОКа - 11 очков и 3-е место. первое место у Олимпиакоса (13 очков).

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ФК ПАОК, Новости футбола, ФК АЕК, Дмитрий Чигринский, Чемпионат Греции.
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