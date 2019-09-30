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Лугано - Динамо: матч будут судить арбитры из Франции

Лугано - Динамо: матч будут судить арбитры из Франции
16:03 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Стало известно, кто будет судить поединок группового этапа Лиги Европы Динамо против Лугано.

Уже в ближайший четверг киевское Динамо проведет поединок второго тура группового раунда Лиги Европы УЕФА против Лугано. Матч пройдет в Швейцарии на стадионе "Кибун Парк".

Официальный сайт УЕФА сообщил, кто будет судить противостояние Лугано и Динамо. И как оказалось, судить матч будут арбитры из Франции:

Карим Абед - главный рефери;

Мехди Рахмуни и Бенжамин Паже - ассистенты на боковой линии;

Флорен Батта - четвертый рефери.

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Посмотреть поединок Лугано и Динамо все желающие могут в прямом эфире на телеканале Футбол 1. Кроме того, за матчем киевского клуба можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции, которую проведет наш сайт Телеграф Спорт. Начало матч в 22:00 по киевскому времени.

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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Футбол, Новости футбола, ФК Лугано, Карим Абед, Лугано - Динамо.
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