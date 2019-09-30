Лугано - Динамо: матч будут судить арбитры из Франции

Новости спорта:Стало известно, кто будет судить поединок группового этапа Лиги Европы Динамо против Лугано.

Уже в ближайший четверг киевское Динамо проведет поединок второго тура группового раунда Лиги Европы УЕФА против Лугано. Матч пройдет в Швейцарии на стадионе "Кибун Парк".

Официальный сайт УЕФА сообщил, кто будет судить противостояние Лугано и Динамо. И как оказалось, судить матч будут арбитры из Франции:

- Карим Абед - главный рефери;

- Мехди Рахмуни и Бенжамин Паже - ассистенты на боковой линии;

- Флорен Батта - четвертый рефери.

Посмотреть поединок Лугано и Динамо все желающие могут в прямом эфире на телеканале Футбол 1. Кроме того, за матчем киевского клуба можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции, которую проведет наш сайт Телеграф Спорт. Начало матч в 22:00 по киевскому времени.