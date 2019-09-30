Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Новости спорта:Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер в гостях сыграет против Аталанты.

Во вторник, 1 октября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий Шахтер сыграет с Аталантой. Матч пройдет в Милане, на стадионе "Сан Сиро".

Аталанта - Шахтер

Вторник, 1 октября. Начало поединка - 19:55.

Стадион: "Сан Сиро", Милан. Прямая трансляция - Футбол 1. Главный арбитр - Тобиас Штилер.

И Шахтер, и Аталанта крайне неудачно начали свой путь в групповом турнире ЛЧ. И если поражение Шахтера против Ман Сити еще можно оправдать разным уровнем мастерства команд, то Аталанта абсолютно провалилась в первом туре, разгромно проиграв Динамо Загреб.

Так или иначе, болельщиков ждет очень зрелищный матч двух команд, которые очень любят атаковать. Кто выберет для просмотра вечером во вторник именно этот матч, тот точно не пожалеет.

А посмотреть этот поединок можно будет в прямом эфире на телеканале Футбол 1. Кроме того, следить за ходом матча можно будет на сайте Телеграф Спорт, который проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию матча.