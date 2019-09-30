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Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
15:00 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер в гостях сыграет против Аталанты.

Во вторник, 1 октября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий Шахтер сыграет с Аталантой. Матч пройдет в Милане, на стадионе "Сан Сиро".

Аталанта - Шахтер

Вторник, 1 октября. Начало поединка - 19:55.

Стадион: "Сан Сиро", Милан. Прямая трансляция - Футбол 1. Главный арбитр - Тобиас Штилер.

И Шахтер, и Аталанта крайне неудачно начали свой путь в групповом турнире ЛЧ. И если поражение Шахтера против Ман Сити еще можно оправдать разным уровнем мастерства команд, то Аталанта абсолютно провалилась в первом туре, разгромно проиграв Динамо Загреб. 

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Так или иначе, болельщиков ждет очень зрелищный матч двух команд, которые очень любят атаковать. Кто выберет для просмотра вечером во вторник именно этот матч, тот точно не пожалеет.

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А посмотреть этот поединок можно будет в прямом эфире на телеканале Футбол 1. Кроме того, следить за ходом матча можно будет на сайте Телеграф Спорт, который проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию матча.

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола.
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