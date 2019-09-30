Легенда Эвертона объявил о завершении игровой карьеры

Новости спорта:Легендарный американский голкипер Тим Ховард объявил о завершении игровой карьеры.

Известный американский вратарь Тим Ховард, много лет поигравший в АПЛ, провел последний матч в профессиональной карьере.

Прошлой ночью Колорадо Рапидс в 33-м туре регулярного сезона МЛС разгромил Даллас (3:0). Этот матч стал последним в 22-летней карьере Тима Ховарда, сообщает официальный сайт MLS.

40-летний американец известен своими выступлениями за Манчестер Юнайтед и Эвертон. В составе "ирисок" Ховард провел десять сезонов. За сборную США он играл в течение 15-ти лет, провел 121 матч. В его активе 5 трофеев.