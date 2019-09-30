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Легенда Шахтера Дарио Срна назвал причину возвращения в Украину

Легенда Шахтера Дарио Срна назвал причину возвращения в Украину
17:24 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Хорватский экс-футболист Дарио Срна рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры и почему он выбрал Украину.

Экс-капитан, а ныне ассистент главного тренера «Шахтера» Дарио Срна, рассказал, что у него были варианты продолжить игровую карьеру в Италии, но он пожелал вернуться в стан чемпиона Украины.

«Прошлым летом я обсуждал вопрос продления контракта, но не нашел общего языка. Затем мне позвонил президент «Шахтера» и я решил вернуться туда, потому что «Шахтер» - мой клуб и моя жизнь.

Я очень хочу помочь новому тренеру моим опытом и знаниями. Сейчас я действительно счастлив. Но у меня было много предложений, причем три из них – из Италии, но я не буду говорить, от каких клубов», - отметил Срна.

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Напомним, летом нынешнего года Дарио Срна вернулся в «Шахтер». Хорват фактически завершил карьеру футболиста, перейдя на работу в тренерский штаб Луиша Каштру.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Дарио Срна, Новости футбола.
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