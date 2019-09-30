МЮ намерен бесплатно подписать звезду гранда Серии А

Новости спорта:Форвард сборной Хорватии Марио Манджукич может перебраться в английскую Премьер лигу.

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает The Sun. По данным источника, туринский клуб зимой может отпустить хорватского нападающего бесплатно, чтобы разгрузить платёжную ведомость.

С приходом Маурицио Сарри Манджукич потерял место в составе "Ювентуса". Хорватский форвард не был включён в заявку туринцев на Лигу чемпионов.

Ранее "Юве" планировал продать игрока, но теперь, судя по всему, готов отпустить бесплатно.

На Манджукича также претендовал катарский клуб "Аль-Райян", но сделка сорвалась. Сам Манджукич предпочитает вариант с европейским чемпионатом. "Манчестер Юнайтед" готов предложить игроку контракт на 18 месяцев.

Ранее главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер заявил, что зимой клуб будет искать нападающего.