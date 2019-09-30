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Гвардиола рассказал, что случится, если Ман Сити не выиграет ЛЧ в этом сезоне

Гвардиола рассказал, что случится, если Ман Сити не выиграет ЛЧ в этом сезоне
18:03 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский специалист Хосеп Гвардиола прокомментировал задачи Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

Накануне матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против Динамо Загреб тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о задачах своей команды.

"Победа в Лиге чемпионов станет огромным шагом вперед для Манчестер Сити, – сказал Гвардиола на предматчевой пресс-конференции. – Об этом мечтаем и к этому стремимся я, игроки, работники клуба, болельщики, все. Однако иногда нечто оказывается не под силу в настоящий момент".

"Неудача в любом случае не изменит мою жизнь и не заставит меня покончить с собой. Просто на достижение некоторых целей нужно меньше времени, а на некоторые — больше. Если не удастся выиграть в нынешнем сезоне — будем пробовать снова".

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В первом туре Манчестер Сити разгромил Шахтер в Харькове.

Матч Манчестер Сити — Динамо З состоится во вторник, 1 октября, в 22:00 по киевскому времени, а в 19:55 в другом матче группы С Аталанта в Милане примет Шахтер.

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ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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