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Наставник Тоттенхэма очень лестно высказался в адрес Баварии

Наставник Тоттенхэма очень лестно высказался в адрес Баварии
19:03 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский специалист Маурисио Почеттино прокомментировал подготовку Тоттенхэма к игре против Баварии в Лиге чемпионов.

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о подготовке команды к поединку группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией".

"Я очень доволен составом команды, - цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Сейчас мы в ситуации, когда возможно все что угодно. Нет ничего страшного в разговорах, если что-то идет не так, как все ожидали. В футболе надо гореть мотивацией. Надо быть спокойными, но сильными психологически. Самое главное - вера в себя и крепкий дух.

Мы надеемся завтра победить и оказаться в более комфортном положении, чем в прошлом сезоне, когда имели одно очко после трех туров. На длинной же дистанции надо быть крепки психологически, понимать, кто мы и куда движемся.

Тоттенхэм - Бавария: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Бавария" - команда, которая каждый сезон готовит себя к победе в этом турнире. За это говорит одна лишь история этого клуба. Эту команду смело можно причислять к числу претендентов на победу в Лиге чемпионов".

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ФК Бавария, ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Маурисио Почеттино.
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